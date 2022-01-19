اليونان تتسلم الرافال الفرنسية

أعلنت شركة داسو الفرنسية للطيران في بيان الأربعاء أن القوات الجوية اليونانية تلقت ست طائرات من طراز الرافال اليوم.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم تسليم الطائرات بعد عام من توقيع اليونان لعقد مع الشركة الفرنسية لشراء 18 طائرة.
وقالت الشركة إنه من المقرر أن يبدأ تسليم الدفعة المقبلة من الطائرات في نهاية عام 2022.
وأضافت الشرطة أنه من المقرر نشر الأسطول بأكمله بحلول صيف 2023.
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