الانتهاك الحوثي يستمر في استهداف مدنيي اليمن

تصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الأربعاء، لهجوم شنه الحوثيون في محاولة لاستعادة تبة الفليحة وسلسلة جبال الردهة جنوب محافظة مأرب.

حيث يواصل الحوثيون المخاطرة بحياة المدنيين وتعريضها للاستهداف وعدم الاكتراث بحياتهم، فزراعة الحوثيين للألغام العشوائية وبكميات كبيرة تسببت في سقوط الضحايا من المدنيين في مناطق اليمن المحررة.

وهذه الألغام حصدت أيضا أرواح الكثير من العاملين في مجال التخلص منها، وأصبحت الطرق محفوفة بالمخاطر نتيجة هذه الألغام المزروعة التي هدفُها الأول المدنيون، في إشارة إلى أن العدو الأول للحوثيين كان ولا يزال اليمن واليمنيين.

ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج بدأ، الأربعاء، جولة تشمل عواصم خليجية ولندن، بهدف إعادة إحياء جهود السلام، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكبار المسؤولين في حكومات دول المنطقة والشركاء الدوليين.

مساعدات وتخفيف

وكان مسؤول أممي أوضح الأسبوع الماضي أن هناك 16 مليون شخص في اليمن بحاجة ماسة إلى مساعدات، تصل قيمتها إلى نحو 3.9 مليارات دولار.

كما سيركز المبعوث على الحاجة الملحة لتخفيف الأزمات الإنسانية والاقتصادية المروعة التي يواجهها اليمنيون.

ولفت بيان الخارجية إلى أنه يتعين على المانحين، وخاصة الإقليميين منهم، تقديم تمويل إضافي، وشدد على ضرورة أن تتخذ كافة أطراف النزاع خطوات لتحسين وصول المساعدات الإنسانية ومعالجة أزمة الوقود.

حماية المدنيين

قال تحالف دعم الشرعية باليمن إنه نفذ 19 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأضاف أن الاستهدافات في مأرب دمرت 11 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 90 عنصرا.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن تنفيذ ضربات جوية على معاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال التحالف إن عملية الاستجابة مستمرة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.