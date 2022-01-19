شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الألمانية تطالب بحظر «التليجرام» بسبب دعوات العنف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر شركتي آبل وجوجل بحظر تطبيق تليجرام من عروضهما بسبب دعوات العنف والتحريض.

وفي أعقاب مشاورات مع وزراء الداخلية في حكومات الولايات التي يترأسها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قالت السياسية الاشتراكية، اليوم الأربعاء، إنها تريد تذكير الشركتين بـ "مسؤوليتهما الاجتماعية".

من جانبه، قال وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، إن موقع تليجرام أصبح بمثابة "محفز حرائق" بالنسبة لمواطني الرايخ وأنصار نظرية المؤامرة والمتطرفين اليمينيين .

وجاء في الورقة المشتركة لوزراء الداخلية أن " شبكة التواصل الاجتماعي تليجرام تخدم، ومن على شاكلتها من الشركات، الناس في ألمانيا كمنصة تواصل لأنصار التفكير الجانبي ومنكري كورونا واليمينيين المتطرفين".