شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 90 مهاجرا غير شرعي من وسط البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت منظمة الإغاثة "أطباء بلا حدود" نحو 90 شخصا كانوا يواجهون مشكلة في وسط البحر المتوسط. وكتبت "أطباء بلا حدود" في تغريدة على موقع تويتر "87 شخصا، من بينهم طفلان صغيران جدا، في أمان على متن السفينة جيو بارنتس بعد الفرار من ليبيا عبر البحر صباح اليوم".

وتابعت المنظمة "رصدت فرقنا قاربهم المطاطي المكتظ وتمكنت من نقلهم جميعا بسرعة إلى متن سفينتنا". كانت السفينة وعلى متنها طاقم مؤلف من 20 شخصا قد أبحرت إلى وجهتها في البحر المتوسط قبل عدة أيام.

في غضون ذلك، تمكنت السلطات الإيطالية من إنقاذ نحو 70 شخصا من قاربين قبالة جزيرة لامبيدوسا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الأربعاء.