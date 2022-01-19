تأجيل الفصل في دستورية جلسة الأكفان بالبرلمان العراقي

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وأعلن قاضي المحكمة أن قرار تأجيل المرافعة في الدعوى جاء من أجل تدقيق أوراق القضية.
وكانت المحكمة بدأت أمس نظر دعوى تقدم بها كل من النائب المستقل باسم خشان، والنائب عن تحالف عزم محمود المشهداني، بشأن دستورية عقد جلسة البرلمان الأولى في التاسع من الشهر الجاري بعد ما رافقها من اضطرابات وسقوط رئيس السن الذي أدار أول جلسة للبرلمان النائب محمود المشهداني ونقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى ابن سينا داخل المنطقة الخضراء.
وأوضح النائب المستقل باسم خشان إفادته بشأن الدعوى والمخالفات التي رافقت وقائع الجلسة الأولى للبرلمان وما تعرض له رئيس السن النائب محمود المشهداني من ضرب من قبل بعض النواب والفوضى التي رافقت عقد الجلسة الأولى.
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