هدم المنازل يعمق جراح الفلسطينيين في الشيخ جراح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعمقت الجراح الفلسطينية أمس في أعقاب قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزلين لعائلة «صالحية» في حي الشيخ جراح، شرق مدينة القدس.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أمس ما حدث «جريمة حرب تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تداعياتها الخطيرة»، وطالبت في بيان الإدارة الأمريكية بتحمل المسؤولية والتدخل الفوري لوقف «الجرائم» الإسرائيلية المتواصلة في القدس وتحديدا حي الشيخ جراح، ودعت كذلك إلى الإسراع بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لسياسة تمييز عنصري لم يشهد لها العالم مثيلا.

وأكدت أن ما يشهده حي الشيخ جراح من عمليات هدم وتشريد وترويع للمواطنين المقدسيين، يضع إدارة الرئيس (جو) بايدن والتزاماتها أمام المحك، وترجمة أقوالها إلى أفعال.

وحثت الرئاسة واشنطن على الضغط على حكومة إسرائيل لوقف سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها ضد الشعب الفلسطيني، وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد.

وقالت «إن عمليات الهدم لبيوت المواطنين سيكون لها تداعيات خطيرة، وأن جلسة المجلس المركزي التي ستعقد قريبا ستتخذ القرارات المناسبة أمام هذا التصعيد الإسرائيلي والصمت الدولي والأمريكي».

وهدمت السلطات الإسرائيلية منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح واعتدت على الشبان المتضامنين مع العائلة بالضرب واعتقلت 21 منهم

بحسب مصادر فلسطينية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت «إنها ساعدت السلطات البلدية على إجلاء الأشخاص وجرى اعتقال بعضهم بشبهة خرق أمر قضائي وممارسة سلوك عنيف والإخلال بالنظام العام».