شكرا لقرائتكم خبر حقائب شتوية سعودية للضالع وسلال غذائية في تعز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 54 طنا و249 كجم من السلال الغذائية في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 2,617 شخصا من الفئات الأكثر احتياجا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لليمن.

وسلم المركز 331 حقيبة شتوية للفئات الأكثر احتياجا في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، استفاد منها 1,986 فردا، فيما قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمركز في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ740 مستفيدا، خلال أسبوع واحد فقط.

واستمرت الحملة السعودية لتوزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في السودان، حيث جرى توزيع 18 طنا من السلال الغذائية في محلية أبوحجار بولاية سنار، استفاد منها 3,600 فرد.