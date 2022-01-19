شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضبط شحنتين بدولة عربية.. «جعجع»: لبنان تحول لمصنع كبتاغون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير:

شن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، هجومًا حادًا على “الخونة والمتآمرين” في لبنان، مؤكدًا أنهم حولوا بلدهم إلى مصنع للكبتاغون.

جاء ذلك تعليقًا على إعلان مصر ضبط شحنتي من نفس المخدر على متن رحلتي طيران من بيروت.

وأضاف “جعجع” في بيان له :”شحنتان من الكبتاغون ضبطتهما السلطات المصرية اليوم على متن رحلتي طيران آتيتين من بيروت إلى مطار القاهرة الدولي، وقبلها ضبطت شحنات في الإمارات والسعودية واليونان وقبلها وقبلها، ما يدلّ بشكل أكيد ان لبنان تحول إلى مصنع كبير للكبتاغون”

واستطرد بالقول “القاصي والداني يعرفان ان مواجهة معضلة الكبتاغون لا تكون باتخاذ إجراءات شكلية على بعض المعابر، بل من خلال الذهاب مباشرة إلى معامل تصنيع هذه المادة وإيقافها فورا عن العمل وإحالة كل من فيها والجهات التي تقف خلفها على العدالة، كما إغلاق المعابر غير الشرعية التي تشكل ممرا أساسيا لتهريبها، فهل من المسؤولين من يسمع ويتصرّف خصوصا بعدما أصبح اسم لبنان ومعه اسم كل مواطن لبناني في الحضيض أمام دول العالم كلها؟”.

وختم بيانه مشددًا على أن “التاريخ لن يرحم خيانات هؤلاء المسؤولين أو تآمرهم أو تخاذلهم أو غض طرفهم عن الموبقات التي تحصل على أرض لبنان وباسمه في الوقت الحاضر”.

كما أن اللبنانيين لن يرحموهم وسيكونون لهم بالمرصاد في الانتخابات النيابية لسحب كل ثقة منهم وإجراء التغيير المطلوب لإخراج لبنان من جهنّم الكبتاغون، إلى جنة الأرز والبخور والسمعة الطيبة التي عُرف بها لبنان.