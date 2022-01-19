شكرا لقرائتكم خبر عن رومانيا تحاكم مجرمين اختلسوا 964 ألف دولار من إعانات أوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف) في بيان، اليوم الأربعاء، أن مجموعة إجرامية سوف تحاكم في رومانيا للاستيلاء على مئات الآلاف من اليورو من أموال الزراعة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمزارع الطماطم.

وقال المكتب إن المجموعة التي "لم يكن لديها أي نية لزراعة الطماطم" اختلست 850 ألف يورو (964 ألف دولار) من إعانات الاتحاد الأوروبي للزراعة.

وأضاف أنه لا يبدو "أن سنتا واحدا من هذه الأموال تم انفاقه على الزراعة أو في رومانيا".

وكشف تحقيق مشترك أجراه مكتب مكافحة الاحتيال والسلطات الإيطالية والرومانية عن العملية التي قامت بها شركات وهمية وإعلانات كاذبة بشأن الأراضي ووثائق مزيفة.

وحصلت المجموعة على الإعانات في رومانيا قبل نقل الأموال إلى حسابات مصرفية إيطالية. وقال المكتب إن الأموال استخدمت بعد ذلك لتمويل المزيد من الأنشطة الإجرامية.

وذكر مكتب أولاف أن نفس المجموعة ربما استخدمت أساليب مماثلة في السابق في أنشطة أخرى في رومانيا، وسوف يتم محاكمة خمسة مواطنين إيطاليين وأربعة كيانات رومانية بعد توصية قضائية من مكتب أولاف.