رسمياً.. بريطانيا تعلن رفع “قيود كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده لن تمدد إجراءات العزل الصحي بعد 25 مارس/آذار.

وأضاف جونسون، أنه سيتم إلغاء ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة وجواز اللقاح بالإضافة للعمل من المنزل.

وأعلن، اليوم الأربعاء، في جلسة أمام مجلس العموم في البرلمان البريطاني، عن رفع معظم القيود المفروضة على فيروس كورونا وسلالة أوميكرون.

قال رئيس الحكومة البريطانية: “اعتبارا من الأسبوع المقبل، سيتوقف تطبيق الإجراءات التي تم إدخالها سابقا”، مضيفًا أن السلطات تلغي المطلب الإلزامي لإظهار شهادة إلكترونية بالتطعيم الكامل عند زيارة بعض الأحداث العامة والنوادي الليلية والتوصية لأصحاب العمل لإعادة الموظفين إلى العمل عن بعد.

بالإضافة إلى ذلك، قال جونسون: “لن تطلب الحكومة بعد الآن ارتداء الأقنعة الإلزامي” في الأماكن المغلقة ووسائل النقل العام.

كما كشف رئيس الوزراء البريطاني على نيته إنهاء قواعد العزلة الذاتية للمصابين بفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة. وقال إن المطلب القانوني سينتهي عندما تنتهي مدة تلك اللوائح في 24 مارس المقبل، ويمكن تقديم هذا التاريخ.

وقال جونسون “في حين أصبح كوفيد متوطنا علينا استبدال القيود الملزمة قانونا بتوصيات”.

وقال إنه لا ينوي تمديد التدابير التي تفرض الحجر على المصابين بكوفيد-19 عند انتهاء مدتها في 24 مارس. وقد يتم حتى تقريب موعد رفع هذه التدابير.

وبرر ذلك بقوله “لا نجبر الأفراد قانونا على حجر أنفسهم عند إصابتهم بالإنفلونزا”، وفق ما نقلت فرانس برس.

وتوفي أكثر من 152 ألف شخص في المملكة المتحدة من جراء كوفيد-19. وتظهر البيانات الأخيرة تراجعا بنسبة 40% تقريبا في عدد الإصابات الأسبوعية الجديدة في حين استقر عدد المرضى الذين يدخلون المستشفيات.