إنقاذ 36 مهاجرا قبالة سواحل تركيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - يناير - 2022 4:59 مساءً

تمكن خفر السواحل التركي، من إنقاذ 36 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ولاية باليكسير شمال غربي البلاد، وفق ما أفادت وكالة “الأناضول”.

وقالت قيادة خفر السواحل، في بيان، إنها أنقذت المهاجرين، بعد أن أجبرتهم القوات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وأوضحت أن “فرقا تابعة لها توجهت إلى سواحل منطقة أيفاليك، إثر تلقيها بلاغا عن وجود مجموعة مهاجرين على متن قارب مطاطي”، لافتة إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى مركز القيادة في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا ملزمة بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بتأمين حدودها ومنع وصول مهاجرين إلى الاتحاد على نحو غير شرعي.