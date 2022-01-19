الكويت.. استقالة وزير التربية والتعليم بسبب “الحرج السياسي”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

قدم وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي علي المضف، استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك بعد أقل من شهر على استلامه حقيبته، بحسب ما ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية.

وقالت الصحيفة إن الوزير قدم استقالته يوم أمس الثلاثاء، وذلك “استشعارا للحرج السياسي الذي أوقعه فيه موقف النائبين مهلهل المضف وعبدالله المضف من طلب طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي”.

وكان العلي قد خضع أمس لاستجواب من عضو مجلس الأمة حمدان العازمي، لكن طلبا لطرح الثقة قدم في الوزير وأعلن عدد من النواب عن تأييدهم له ضد الوزير.

ولم تجزم مصادر الصحيفة مصير الاستقالة إلا أنها ثمنت استشعار المسؤولية للوزير ورغبته في إبعاد الحرج عن رئيس الوزراء وعن نفسه.