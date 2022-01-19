عواصف ثلجية غير مسبوقة تضرب دولة مجاورة للعراق

وأشارت الصحيفة إلى أن سماكة الغطاء الثلجي في الولاية تتراوح بين نصف متر ومتر حسب المنطقة.

وأسفر تساقط الثلوج الذي لم تشهده المنطقة على مدار السنوات الـ54 الأخيرة وبدأ يوم الثلاثاء، عن تكدّس مئات الشاحنات على الطرق المحلية.

