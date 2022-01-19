شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيسي لبوتين: إيران وروسيا تواجهان أمريكا منذ 40 عاما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الأربعاء، إن بلاده وروسيا تواجهان الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 40 عاما.



جاء ذلك، خلال انعقاد القمة الروسية الإيرانية بين الرئيسين فلاديمير بوتين وإبراهيم رئيسي، الذي وصل إلى العاصمة موسكو في زيارة رسمية.

وأوضح رئيسي، بحسب لقطات بثها التلفزيون الإيراني الرسمي، أنها ”ليست لدينا أي قيود على توسيع وتطوير العلاقات مع روسيا الصديقة التي نريدها أن تتطور إلى علاقات إستراتيجية“.