شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس القازاخستاني يقيل وزير الدفاع ويتهمه بالفشل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقال رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف وزير دفاعه اليوم الأربعاء، متهما إياه بالعجز عن آداء دورة حين تعرضت الدولة الواقعة في وسط آسيا لأسوأ اضطرابات بعد استقلالها قبل 30 عاما.

وتمثل إقالة مراد بيكتانوف أحدث خطوة في حملة تطهير واسعة، يقوم بها توكاييف في المؤسسة الأمنية سعيا لتعزيز سلطته بعد احتجاجات عنيفة، هزت الجمهورية السوفيتية السابقة في الأسبوع الأول من شهر يناير.

وقال توكاييف، في توبيخ شديد "لم تتمكن القوات المسلحة من إنجاز المهام الموكلة لها بكفاءة أثناء أحداث يناير، وذلك نظرا لحقيقة أن قيادتها كانت مترددة وتفتقر إلى المبادرة"، متهما الوزير بالفشل في إظهار "الصفات القيادية".