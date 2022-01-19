دولة أوروبية تخفف قيود كورونا

وقال جونسون، وفق ما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إنه سيتم إلغاء العمل من المنزل وشهادة "كوفيد-19" وإلزمية ارتداء الأقنعة في إنجلترا.

وكانت هذه الإجراءات قد فرضت في إنجلترا لمواجهة الارتفاع الكبير في الإصابات، الذي تسبب به المتحور "أوميكرون".



وأضاف جونسون أن هذه الإجراءات ستخد حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس في الأسبوع المقبل.

وأوضح رئيس الحكومة البريطانية أنه لن يُطلب من الناس العمل في المنزل بعد التاريخ المحدد.

وأبلع أعضاء مجلس العموم بأن إصابات مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه الفيروس تراجعت، بفعل خطة الجرعة التعزيزية، كما أن البلاد تخطت ذروة المتحور "أوميكرون"، وهو ما يعني إمكانية تخفيف الإجراءات المفروضة.

وأعلن عن عزمه إنهاء قواعد العزل الخاصة بالمصابين بالمرض خلال الأسابيع المقبلة.



ويأتي الإعلان عن تخفيف القيود في بريطانيا قبل أسبوع من الموعد المقرر لانتهاء صلاحيتها.