شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء البريطاني يعلن رفع قيود كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء إنه لم يعد مطلوبا من الناس في إنجلترا وضع الكمامات في أي مكان أو العمل من المنزل اعتبارا من الأسبوع المقبل.



وأضاف أن العلماء يعتقدون أن موجة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا بلغت ذروتها بالفعل في أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وكالة ”أسوشيتدبرس“ الأمريكية، إن العلماء باتوا يرون إشارات توحي بأن موجة فيروس كورونا المتحور ”أوميكرون“ قد تكون بلغت ذروتها في بريطانيا وهي على وشك أن تفعل الشيء نفسه في الولايات المتحدة وأنه عند هذه النقطة قد تبدأ الحالات في التراجع بشكل كبير.