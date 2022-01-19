بتخفيضات تصل 50%.. "التموين" تعلن موعد الأوكازيون الشتوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، بدء موسم التصفية الموسمية الأولى "الاوكازيون الشتوي" لعام ‏‏2022 اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 7/2/2022 ولمدة شهر على أن يكون ‏لكل محل أسبوعين.

وشمل القرار ضرورة حصول المحال ‏المشاركة في التصفية مسبقًا على موافقة من مديريات التموين الداخلية ‏الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، مع ضرورة إعلان ‏الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به ‏بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على ‏التصفية.‏

من جانبه قال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، أن ‏الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول ‏المواطن على السلع بتخفيضات قد تصل إلى 50%، كما حدث العام الماضي.

وأشار "كمال"، أن الأوكازيون إذا كان فرصة سانحة للمواطن فهو فرصة ‏سانحة للتاجر أيضًا الذي يستخدمه لإحداث رواج في تجارته، ‏مضيفًا ان كل عام يدخل في الأوكازيون سواء الشتوي أو الصيفي ما يزيد ‏عن 3500 محل، مؤكدًا أن الأوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فقط بل ‏يشمل أيضًا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية و الشنط) ‏وغيرها من الأنشطة التجارية أيضا.

وأضاف كمال، أن الوزير وجه مديري المديريات بتسهيل الإجراءات ‏لأصحاب المحل للمشاركة في الاوكازيون وشدد على ضرورة متابعة السلع ‏المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات ‏الموجودة.‏​