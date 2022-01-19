إصابة ربة منزل و 3 أطفال في انهيار عقار ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيبت ربة منزل و 3 أطفال، في حادث انهيار جزئي لعقار بقرية ابشنا التابعة لمركز بني سويف، اليوم الأربعاء.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوقوع انهيار جزئي بعقار مجاور للجمعية الشرعية بقرية ابشنا التابعة لمركز بني سويف.

انتقلت سيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة "سارة.ر.ص" 35 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة، و "إسلام.ر.م" 13 عامًا، باشتباه كسر بالفخذ، و "محمد.ر.ع" 12 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيسر، و"عبدالله.ر.س" 18عامًا، اشتباه كسر بالساعد الأيمن.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.