رغم المقاطعة.. الصين تصدر تأشيرات لمسؤولين أمريكيين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 7 دقائق

أصدرت وزارة الخارجية الصينية، تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد الأمريكي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في بكين رغم مقاطعة واشنطن الدبلوماسية للحدث.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي: “أستطيع أن أؤكد لكم أن الصين أصدرت تأشيرات مقابلة لبعض أعضاء الوفد الأمريكي المؤلف من مسؤولين حكوميين”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت تتماشى مع التصريحات الأمريكية حول المقاطعة الدبلوماسية للألعاب، نصح المسؤول الصيني المراسلين بتوجيه السؤال إلى الجانب الأمريكي، مبينا أن “الوفد الأمريكي يضم عددا من مسؤولي وزارة الخارجية والجهات الحكومية الأخرى، ومعظمهم يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خدمية”.

كما أعرب تشاو عن أمله في أن تتحلى الولايات المتحدة بالروح الأولمبية وتزيد من الجهود المشتركة مع الصين في خلق مناخ جيد خلال الألعاب للرياضيين من جميع أنحاء العالم.

وكان ليجان كشف في ديسمبر الماضي أن “الحكومة الأمريكية قدمت طلبات الحصول على تأشيرة لـ 40 موظفا”، مؤكدا أن “الجانب الصيني سيتعامل مع طلب الولايات المتحدة إرسال فريق من الموظفين الحكوميين إلى الصين وطلبات الحصول على التأشيرة الخاصة بهم وفقا للممارسات الدولية المعتادة واللوائح ذات الصلة ومبدأ المعاملة بالمثل”.