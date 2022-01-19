جونسون: لن استقيل وأعتذر بشدة عن أي سوء تقدير حدث

وردا على سؤال في البرلمان من نائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض عما إذا كان الوقت قد حان لاستقالته، قال جونسون "لا".

وأضاف: "أعتذر بشدة عن أي سوء تقدير حدث" قبل أن يطلب منها "انتظار نتيجة التحقيق الأسبوع المقبل" قبل استخلاص أي استنتاجات".



وكان جونسون، نفى أمس الثلاثاء، اتهام مستشاره السابق له بأنه كذب على البرلمان بشأن الحفل.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني انتقادات شديدة لعدم اتباع القواعد خلال الجائحة عندما حضر تجمعا في مقر إقامته الرسمي، أثناء تدابير الإغلاق الأولى في المملكة المتحدة.

