وزارة الكهرباء تتحرك لتحويل قراء المقاييس إلى قرار 315 (وثيقة)

وجاء في وثيقة صادرة عن الكهرباء، وردت لـ الخليج 365، إنها "تقترح على وزارة المالية تحويل قراء المقاييس من قرار مجلس الوزراء المرقم 341 لعام 2019 إلى القرار 315 والمعدل بالقرار 337 لعام 2019 وتأمين رواتبهم من مبالغ جباية الأصناف الأخرى (الذاتي)، لغرض تفعيل نشاط الجباية ولانصاف هذه الشريحة من الشباب وتأمين رواتبهم بشكل منتظم".أدناه الوثيقة: