شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وسائل إعلام: قتيل في إطلاق نار وسط نيس الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، بوقوع إطلاق نار وسط مدينة نيس، أسفر عن سقوط قتيل.



ووفق المصادر نفسها، وقع إطلاق النار، في أثناء عملية اعتقال رجل مطلوب، بمنطقة بوفا في نيس.

وأغلقت الشرطة الحي الذي شهد الحادثة، كما أغلقت شارع دي لا بوفا أمام حركة المرور.

في هذه الأثناء، قالت الشرطة الفرنسية على حسابها في تويتر، إن العملية ما زالت جارية في الشارع المذكور.

يُتبع...