بالفيديو- ولادة عجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنف في الهند

في حالة نادرة من نوعها، أنجبت بقرة في قرية براجناندجاون في الهند، عجلاً بثلاث عيون وأربع فتحات أنف، وفق «آسيان نيوز إنترناشيونال».

ومع انتشار الخبر، اصطف عدد كبير من الناس في طابور عند منزل المزارع لـ«عبادة العجل» ووصفه بأنه «يجسد الله».

وولدت بقرة مملوكة للمزارع هيمانت تشاندل، هذا العجل، من سكان قرية ناواجون لودهي، في 13 يناير.

وقال تشاندل لـ «PTI» عبر الهاتف: «للعجل عين إضافية في منتصف جبهته وأيضاً أربعة ثقوب في فتحة الأنف ولسانه أطول أمن العجول العادية».

ونقلاً عن طبيب بيطري، قال المزارع إن الحالة الصحية للعجل جيدة.