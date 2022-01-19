انت الان تتابع خبر بلماضي: سنكون غدا على موعد مع مباراة مصيرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بلماضي خلال مؤتمر صحفي: "سنكون غدا على موعد مع مباراة مصيرية، وشاقة، أمام منتخب قوي جدا، ويمتلك جودة في اللعب، ولديه سمعة كبيرة في القارة السمراء".

وأضاف: "بلغة الأرقام نحن مطالبون بتحقيق الفوز، حتى نتأهل إلى الدور القادم، ولكن هذا لن يتم إلا إذا بذلنا الكثير من الجهد، وقدمنا المزيد من التضحيات فوق أرضية الملعب، فنحن لا نواجه منتخبا صغيرا، أو فريقا ضعيفا".



واوضح مدرب محاربي الصحراء: "كنا نتمنى أن نخوض المواجهة في ظروف مغايرة، ولكن للأسف هذه هي كرة القدم، لقد أصبح الأمر شاقا بعد أن عانينا في المباراتين الماضيتين، خاصة من ناحية الفعالية أمام المرمى، ولكن لا مستحيل في كرة القدم".

وأكد أنه "يثق في لاعبيه كثيرا، ويعلم جيدا أنهم قادرون على رفع التحدي، أمام منتخب كوت ديفوار، لإسعاد الشعب الجزائري".

واشار بالماضي: "لقد خضت مع المنتخب الجزائري، عدة تحديات في السابق، ومباراة كوت ديفوار، ليست الأصعب في مشواري مع المحاربين، وهذا الأمر يجعلني مؤمنا بقدرة فريقي على الفوز، والتأهل".



وتابع: "أعلم جيدا مكمن الداء داخل المنتخب، وأنا أفعل ما في وسعي لوضع حد لكل هذا، والبداية ستكون بإنهاء مشكلة العقم الهجومي الذي لازمنا في المباراتين الماضيتين".

وختم بالماضي: "أنا هنا لأنني مؤمن بمنتخب بلادي، صحيح أن الضغط مضاعف عندما تدرب فريقك الوطني، لكنن لن أتوقف أبدا، وسأقود المنتخب لحصد المزيد من الانتصارات لإسعاد الشعب الجزائري، الذي يقدم لنا أفضل دروس الدعم والتشجيع".

