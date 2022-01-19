بعد موجة الثلوج.. مخيم جبل سنجار يستغيث: مئات العائلات محاصرة

بغداد - ياسين صفوان - دعا مدير مخيم جبل سنجار، علي شعبو، اليوم الأربعاء، المفوضية العليا لحقوق الإنسان والأمم المتحدة والجهات المعنية لشؤون النازحين، بإغاثة المقيمين في المخيم بعد موجة الثلوج الأخيرة، فيما حذر من كارثة إنسانية.

وقال شعبو في بيان ورد لـ الخليج 365، "نوجه نداءنا هذا إلى جميع الجهات المذكورة اعلاه للقيام باستغاثة ومساعدة أهالي مخيم جبل سنجار خاصة وان هناك مئات العوائل المحاصرة نتيجة موجة الثلج القوية التي اجتاحت المنطقة".



وأضاف، أن "الظروف الجوية الآنية اذا ما استمرت سوف تؤدي إلى كارثة إنسانية بحق المواطنين المقيمين في المخيم في سردشتي هذا راجيينا من الجهات المذكورة القيام بأنقاذ هؤلاء العوائل وايجاد حل للساكنين في المخيم مع الشكر والتقدير".