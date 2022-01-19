ميركل ترفض وظيفة في الأمم المتحدة

بغداد - ياسين صفوان - رفضت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، عرض عمل في الأمم المتحدة.

وقال مكتب ميركل في بيان إن ميركل "اتصلت بالأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وشكرته وقالت إنها لن تقبل العرض".

في وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ، نقلاً عن مصادر في الأمم المتحدة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لرئاسة هيئة استشارية رفيعة المستوى بشأن المنافع العامة العالمية التي تفيد البشرية جمعاء.

أرسل غوتيريش الاقتراح إلى ميركل كتابيا، لكن الأمم المتحدة تعتقد أن المستشارة السابقة من غير المرجح أن تقبل عرض العمل، حسبما كتبت الوكالة.