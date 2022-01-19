القضاء يرد طعن الخنجر بقرار عزله عن رئاسة تحالف عزم (وثائق)

يذكر انه وبعد قرار مجلس المفوضين بتاريخ ٢٠٢٢/١/٩ بعزل خميس الخنجر عن رئاسة تحالف عزم، عاد الخنجر ليقدم طعناً باجراءات المفوضية لدى القضاء الذي بدوره رد الطعن".

بغداد - ياسين صفوان - ردت الهيئة القضائية في مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، طعن خميس الخنجر بشأن قرار عزله عن رئاسة تحالف عزم.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012