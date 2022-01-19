بلينكن يحذّر من المزيد من القوات الروسية باتّجاه أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء من أن موسكو قد تكون تستعد لإرسال مزيد من القوات باتّجاه أوكرانيا فيما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اختيار "مسار سلمي".



وقال بلينكن خلال زيارته كييف "نعرف بوجود خطط لزيادة هذه القوة أكثر ضمن مهلة قصيرة للغاية ويعطي ذلك الرئيس بوتين القدرة، أيضاً ضمن مهلة قصيرة للغاية، على القيام بخطوات عدائية أكثر تجاه أوكرانيا".

وأكد في الوقت ذاته "آمل بشدة بأن نتمكن من إبقاء (الوضع) على مسار دبلوماسي وسلمي، لكن في النهاية، سيعود القرار في ذلك إلى الرئيس بوتين".