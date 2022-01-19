وزير خارجية إسرائيل يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي- ( د ب أ):

تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا من يائير لابيد وزير خارجية إسرائيل.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الأربعاء ، أكد الوزير لابيد ، خلال الاتصال الهاتفي "إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين الأبرياء".

وشدد الوزير لابيد على وقوف إسرائيل مع دولة الإمارات عقب تعرضها لهذا الهجوم الإرهابي، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الهجمات الإرهابية التي تهدف إلى تقويض الأمن الإقليمي وإلحاق الأذى بالأبرياء.

وكانت جماعة الحوثي نفذت هجوما أول أمس الاثنين في العمق الإماراتي بواسطة خمسة صواريخ باليستية، وعدد غير محدود من الطائرات المسيّرة، ما أدى إلى انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي، ومقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة.