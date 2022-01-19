أمير الكويت يتلقى رسالة من أمير قطر تتعلق بالعلاقات الثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (أ ش أ):

تلقى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء رسالة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

تلقى الرسالة ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - بقصر بيان - من وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

من ناحية أخرى، استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي بقصر سيف، اليوم، وزير خارجية دولة قطر والوفد المرافق له؛ وذلك بمناسبة زيارتة الحالية للكويت.

حضر اللقاء رئيس ديوان مجلس الوزراء الكويتي عبدالعزيز دخيل الدخيل ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية حمد راشد المري ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير صلاح حمدان السيف.