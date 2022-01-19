سعر الذهب اليوم الأربعاء يرتفع في مصر مع منتصف التعاملات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر جنيها واحدا للجرام في منتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي.

وتشهد حركة أسعار الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب ما قاله نادي نجيب في وقت سابق.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 530 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 681 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 عند 795 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 909 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 6360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

أسعار الذهب العالمية

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب العالمية في منتصف تعاملات الأربعاء، وزاد سعر الأوقية بنسبة 0.29% مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء إلى 1818.84 دولار في الساعة الواحدة و8 دقائق ظهرا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.

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