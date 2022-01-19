عالمة بريطانيّة : إلتهاب ملتحمة العين ربّما أحد أعراض "أوميكرون"

اسماعيل عبد الحي - حذّرت طبيبة الأمراض الباطنية من بريطانيا، نينا أسلم من أن متحور "أوميكرون" قد يتجلى في عيني الإنسان.

وأفادت بذلك صحيفة Express البريطانية، حيث قالت الطبيبة إن إلتهاب الملتحمة قد يكون أحد أعراض متحور "أوميكرون".

وأوضحت أنه يوجد في العين مستقبلات خلوية يمكن للفيروس أن يتوغل من خلالها إلى جسم الإنسان، كما توجد تلك المستقبلات في الخلايا المبطنة للشبكية وبياض العين والجفون.

ولم تستبعد الطبيبة أن إلتهاب الملتحمة قد تظهر لدى المرضى الذين لا يعانون من أية أعراض لفيروس كورونا.

وكان المختص الروسي في أمراض الحساسية والمناعة، فلاديمير بوليبوك قد أعلن في وقت سابق في حديث أدلى به لصحيفة "لايف" الروسية أن آلاما في الصدر نادرا ما تظهر عند الإصابة بمتحور "أوميكرون".

وفي الوقت نفسه، سجل الأخصائي أن من بين علامات الإصابة بطفرة جديدة السعال الجاف وإلتهاب الحلق الشديد وإحتقان الأنف والضعف والصداع والحمى.

روسيا اليوم