الرئيس الإيراني يصل موسكو بزيارة رسمية للقاء بوتين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 19 - يناير - 2022 12:43 مساءً

أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” أن رئيس الدولة إبراهيم رئيسي وصل إلى موسكو حيث سيجري اليوم الأربعاء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يعقد بوتين ورئيسي في موسكو اليوم اجتماعا لمناقشة مختلف المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي بين روسيا وإيران، منها تنفيذ مشاريع مشتركة في المجال الاقتصادي والتجاري، ناهيك عن مناقشة ملفات دولية وإقليمية ملحة والمسائل المتعلقة بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج طهران النووي، وفقا لبيان صدر عن الكرملين.

وفي يوم غد، من المقرر أن يلقي رئيسي، خلال أول زيارة رسمية له إلى روسيا، كلمة في مستهل جلسة لمجلس الدوما (الغرفة الأدنى من برلمان البلاد).