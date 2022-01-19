الإدارة الأمريكية تؤكد تخصيصها مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة خصصت “مساعدات عسكرية دفاعية” إضافية بقيمة 200 مليون دولار إلى أوكرانيا، على خلفية زيادة التوترات حول هذا البلد.

وأكد مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”، أن المصادقة على تخصيص هذه المساعدات الإضافية جاءت في أواخر ديسمبر الماضي “كجزء من المساعي الأمريكية الرامية إلى مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها”.

وقال المسؤول: “نحن ملتزمون بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وسنواصل إمداد أوكرانيا بكل ما تحتاج إليه”، دون شرح تفاصيل حزمة المساعدات الجديدة.

ولم تكشف إدارة بايدن بعد عن هذا الحراك، ورفض المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه التعليق على الموضوع قبل الاجتماعات التي سيعقدها في كييف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته الحالية إلى أوكرانيا.