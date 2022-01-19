الإصابات اليومية بكورونا عند أعلى مستوى منذ نوفمبر ..والوفيات تحت الـ700 بروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

لأول مرة منذ أواخر نوفمبر العام الماضي، شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا زيادة بأكثر من 33 ألف حالة خلال 24 ساعة.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 33899 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 31252 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 27 نوفمبر.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (8795 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (4382 حالة، ما يمثل أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة) ومقاطعة موسكو (2626 حالة).

في الوقت نفسه، لا تزال حصيلة ضحايا كورونا في روسيا تحت عتبة الـ700 حالة لليوم الرابع على التوالي، برصد 698 حالة وفاة جديدة جراء العدوى خلال آخر 24 ساعة، مقابل 688 وفاة أمس.

وتماثل 22920 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة 10 ملايين و899411 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 323376 حالة وفاة وتسعة ملايين و925855 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 80.1 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 76.5 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الاجتماعية في البلاد بـ63.7 بالمائة.