وزير خارجية فرنسا يدين الإرهاب الحوثي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالاً هاتفياً من جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا.



وأكد لودريان، خلال الاتصال الهاتفي، إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وأضاف أن دولة الإمارات وجمهورية فرنسا ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة ويعملان معا من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار.

وأكد جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، دعم بلاده للإمارات العربية المتحدة عقب تعرضها لهذا الهجوم الإرهابي الذي يشكل تهديدا لأمنها واستقرارها وكذلك أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وتقدم وزير خارجية فرنسا بخالص العزاء إلى دولة الإمارات في ضحايا هذه العمليات الإرهابية .. كما عبر عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين