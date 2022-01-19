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المملكة السعودية تسجل 5928 إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الأربعاء تسجيل 5928 حالة إصابة جديدة بفيروس الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 632736 حالة.

 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4981 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 578812 حالة.

 

وأكدت "الصحة" أنه تسجيل حالتي وفاة ، ليرتفع الإجمالي إلى 8912 حالة وفاة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 492 حالة.

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