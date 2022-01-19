تعرف على روابط التقديم لأداء العمرة من داخل وخارج السعودية بعد إلغاء الحجر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

روابط التقديم لأداء العمرة من داخل وخارج السعودية، تهم الملايين في العالم خاصة بعد إلغاء الحجر الصحي لبعض المحصّنين ضد كورونا.



واستثنت الجهات الصحيّة في السعودية المحصّنين القادمين من خارج البلاد للعمرة بلقاحات "فايزر بيونتك - أسترازينيكا – موديرنا – جونسون آند جونسون" المعتمدة في المملكة من إجراءات الحجر الصحي، على أن يستكمل الوافدون كامل الجرعات قبل الوصول إلى الأراضي السعودية، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

ويعد الالتزام بهذه الجرعات المعتمدة كافياً، في حين يعدّ الحجر الصحي المؤسسي المقدر بـ3 أيام إلزامياً على أولئك الذين استكملوا لقاحات "ساينوفارم - ساينوفاك - كوفاكسين" لمواجهة كورونا وقدِموا للبلاد لتأدية العمرة.

ويترتب على المحصّنين بهذه اللقاحات تقديم شهادة فحص مخبري (PCR) قبل يومين من قدومهم، وأخرى بعد 48 ساعة من تاريخ الحجر الصحي المؤسسي للتأكد من سلامتهم، وفقا لوزارة الحج والعمرة.

تقتضي إجراءات السماح بالعمرة 4 اشتراطات:

1- الحصول على كل جرعات لقاح التحصين ضد فيروس كورونا المعتمدة في السعودية.

2- حجز موعد عبر تطبيق (اعتمرنا).

يجب تثبيت التطبيق عبر هذا الرابط لـ IOS وللأندرويد من هنا، ومن ثم إدخال البيانات الخاصة، واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة.

3- ليتمكن المعتمرون والزوار القادمون من الخارج من التسجيل في التطبيق يُشترط عليهم التسجيل في منصة (قدوم).

"قدوم" هي خدمة إلكترونية تمكّن القادمين إلى المملكة من تسجيل وتحديث بياناتهم الصحية والخاصة بجائحة كورونا ( كوفيد -19 ) قبل دخول المملكة بـ 72 ساعة على الأقل وذلك تسهيلا لإجراءات دخولهم عبر المنافذ الحدودية، للتسجيل اضغط هنا.

4- تسجيل إثبات اللقاح في منصة (مقيم) قبل دخول المملكة.