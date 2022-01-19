عاجل.. تأجيل البت بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قررت المحكمة الاتحادية العراقية، الأربعاء، تأجيل البت حول دستورية الجلسة الأولى للبرلمان إلى يوم 25 من الشهر الجاري.



وكانت المحكمة قد حددت جلسة للنطق بدعوى تقدم بها كل من النائب المستقل باسم خشان والنائب عن تحالف عزم محمود المشهداني بشأن دستورية عقد جلسة البرلمان الأولى بعد ما رافقها من اضطرابات وسقوط رئيس السن الذي أدار أول جلسة للبرلمان النائب محمود المشهداني ونقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.

وأوضح النائب المستقل باسم خشان إفادته بشأن الدعوى والمخالفات التي رافقت وقائع الجلسة الأولى للبرلمان، وما تعرض له رئيس السن النائب محمود المشهداني من ضرب من قبل بعض النواب والفوضى التي رافقت عقد الجلسة الأولى .

وأظهرت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي فوز محمد الحلبوسي بمنصب رئيس المجلس الجديد وكل من حاكم الزاملي وشاخوان عبدالله بمنصب النائبين.