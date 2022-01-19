شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين من «جنين» و«بيت أمر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة فلسطينيين من بلدتي جبع وبرقين وقرية العرقة في محافظة جنين وبيت أمر شمال الخليل، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، فيما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، ومداخل بلدات بيت عوا وسعير وحلحول.

من جهةٍ أخرى، أجبرت قوات الاحتلال مقدسيًا على هدم منزله، فيما أجبرت آخرين على هدم محلهما التجاري في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.