شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو.. 7377 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو اليوم الأربعاء ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا ، حيث سجلت البلاد 7377 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاع بواقع 2192 حالة مقارنة بأمس الثلاثاء ، وبارتفاع بواقع 5179 حالة مقارنة بالأربعاء الماضي.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليوم أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة، ويتلقون العلاج في المستشفيات في طوكيو بلغ عشرة مرضى، بارتفاع ثلاثة أشخاص، مقارنة بأمس الثلاثاء، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة. وبلغ الرقم على مستوى البلاد، 281 ، بارتفاع 20 حالة ، عن أمس الثلاثاء.

ومن جهة أخرى، سعى رئيس الوزراء الياباني، فومي كيشيدا في أول خطاب له في بداية الدورة البرلمانية لطمأنة المواطنين بشأن متحور أوميكرون، من خلال التعهد بتوزيع الجرعات التعزيزية من لقاحات كورونا بوتيرة أسرع، وتطعيم الأطفال والعمل على توفير العلاج الضروري وخدمات الرعاية الصحية للذين يعانون من أعراض حادة حتى عندما ترتفع حالات الاصابة بالفيروس.