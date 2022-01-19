محافظة عراقية جديدة تعطل دوام المدارس ليوم غد - عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام في كافة مدارس محافظة دهوك جراء انخفاض درجات الحرارة".

وكانت محافظات (بابل وكركوك وديالى والديوانية وواسط والانبار) قد عطلت الدوام الرسمي للمدارس لليوم الاربعاء، جراء انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الاصابات بكورونا.

