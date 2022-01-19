مع اشتداد البرد نازحو المخيمات يواجهون ظروفا مأساوية

مع دخول البلاد موجة برد شديدة، يواجه النازحون داخل المخيمات ظروفا قاسية ومأساوية نتيجة غياب ابسط الخدمات، في وقت انتقد فيه نواب في البرلمان غياب الدور الحكومي في اغاثة النازحين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.دخلت المحافظات العراقية منذ أول أمس، موجة برد شديدة والتي وصلت في بعض مناطق البلاد الى ما دون الصفر المؤية، وهو ما زاد من معاناة مئات آلاف النازحين الذين ما زالوا ينتشرون في نينوى والأنبار ومحافظات كردستان، في مخيمات ومعسكرات نزوح أو داخل مبانٍ غير مكتملة يقيمون فيها بشكل عشوائي.

حيث تتكرر المأساة في مخيمات النزوح خلال فصل الشتاء من كل عام، وتواجه العائلات الأمطار والأوحال والبرد القارس لاسيما في مناطق كردستان التي كست معظمها الثلوج، وسط محاولات يائسة من قبل النازحين للحصول على الدفء بوسائل بدائية قد تعرض حياتهم وصحتهم للخطر، الأمر الذي أدى الى وفاة طفلين نازحين داخل مخيم آشتي في السليمانية بسبب الانخفاض الحاد بدرجات الحرارة وتساقط الثلوج بكميات كبيرة.



ويشتكي أغلب النازحين من غياب الرعاية والاهتمام من الحكومة المركزية والمنظمات المعنية بإغاثة النازحين، في وقت انتقد فيه نواب عن المكون الايزيدي دور وزارة الهجرة والمهجرين في اغاثة النازحين وفشلها في تقديم الحاجات الاساسية التي توفر العيش الكريم داخل مخيمات النزوح.

وعلى الرغم من إغلاق السلطات العراقية نحو خمسين مخيماً للنازحين، إلا أن قرابة مليون نازح لا يزالوا غير قادرين على العودة إلى ديارهم نتيجة تدمير منازلهم خلال الحرب فضلا عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني.