الجناح العراقي يتألّق في اكسبو دبي: الزائرون مذهولون!

علّم جناح بلاد الرافدين بتصميمه المستوحى من شبكة صيد السمك "السلية" في منطقة الفرص في المعرض عبر مجسّم فريد يعكس رغبة شعب في اغتنام الفرص وبناء مستقبل أفضل من واقعه المتزعزع الركائز.التجوال في هذا الجناح بمثابة إبحار في ثقافة، فنون، علوم، أدب وفلكلور بلاد يجمع المؤرخون على أنها مهد أقدم الحضارات الانسانية التي نشأت وتطورت على ضفاف نهري دجلة والفرات وذلك من خلال التجوال الفعلي أو الافتراضي!هذا وينظّم الجناح الأمسيات الفنية، الندوات والاجتماعات والفعاليات الأخرى.



هذا الجناح يعرض لوحات وأعمال فنية مختلفة تعبر عن ثقافة البلاد، أبرزها لوحة تعكس فنّ الخطّ العربي.

في 14 كانون الثاني الحالي، أقام العراق في الجناح المخصّص له في المعرض عرض ازياء بالتعاون مع المصممة العراقية رنا سمعان.

هذا وزارت الإعلامية سهير القيسي الجناح.

أمّا من عالم السياسة فزار وفد رسمي ضم رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الادارية العليا في جمهورية العراق الدكتور كريم خصباك معرض اكسبو دبي حيث قام باستقبالهم السفير العراقي في الامارات الدكتور مظفر الجبوري .

احتفال باليوم الوطني للبلاد



احتفى إكسبو 2020 دبي باليوم الوطني للعراق، في ساحة الوصول، وذلك وسط فقرات للغناء والرقص الشعبي بمشاركة إماراتية رسمية.

الزائرون مفتونون

وخلال استطلاع آرائهم، عبّر الزوار عن مدى إعجابهم في الجناح العراقي بالمعرض. وهنا تجدر الإشارة إلى ثنائي أجنبي اعتبر هذا الجناح الأكثر جاذبية، مشيدين بالشاي العراقي ذات الطعم المميّز. فيما أجمع الجميع على دقة المعلومات التي يعطيها المسؤولون عنه وتوسعهم في الشرح عن كل قسم، الأمر الذي ساهم في إبراز صورة العراق الحقيقية الجميلة وخصوصًا بشأن مناطق غير مألوفة فيها.

أمّا اللافت فهو تعدّد الزوار الأجانب اي غير العربي في الجناح وذهولهم بالحضارة الراقية والعريقة التي يسلّط الضوء عليها.

هذا وسجل معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي تشارك فيه 192 دولة تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، زيادة كبيرة في عدد الزوار، خلال الفترة الماضية من عمر الحدث الدولي، حيث وصل إجمالي الزيارات إلى 7 ملايين و167 ألفا و591 زيارة.

ويعدّ هذ المعرض أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. ويستمر حتى نهاية آذار المقبل.





