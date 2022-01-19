عضو بالكونجرس الأمريكي يطالب بايدن بإعادة الحوثي لقائمة الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدان النائب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي، دون بيكون، الهجمات الإرهابية الحوثية ضد منشآت مدنية في أبوظبي، لافتا إلى تصاعد تلك العمليات منذ رفع الجماعة من قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة.



وقال بيكون، خلال تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أدين الهجوم الإرهابي على أصدقائنا في دولة الإمارات. تصاعدت تلك الهجمات منذ رفع الرئيس الأمريكي (جو بايدن) الحوثيين المدعومين إيرانيا من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية."

ودعا عضو مجلس النواب الأمريكي بايدن لإعادة إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب، قائلًا: "يجب علينا إعادة إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، ووقف إيران عن إرسال الأسلحة إلى اليمن."

وكانت مليشيات الحوثي استهدفت، الإثنين الماضي، منطقة المصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، وهما عبارة عن بنية تحتية مدنية.

وأسفرت الهجمات عن انفجار 3 صهاريج بترولية ووفاة 3 مدنيين، اثنان منهم من الجنسية الهندية والثالث من الجنسية الباكستانية، وإصابة 6 مدنيين آخرين.

ومنذ وقوع الهجوم، تتواصل الإدانات العربية والغربية ومن منظمات عالمية لاستهداف مليشيات الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في دولة الإمارات.

وحتى اليوم الأربعاء، استنكرت 77 دولة و15 منظمة عربية وعالمية وحقوقية الهجوم الإرهابي، مؤكدة وقوفها إلى جانب الإمارات إزاء مثل تلك الاعتداءات التي تعمل على زعزعة الاستقرار والسلام بالمنطقة.

والثلاثاء، طالبت الإمارات مجلس الأمن بعقد جلسة بشأن الهجمات الإرهابية الحوثية ضد منشآت مدنية في أبوظبي، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي يتطلب "إدانة جماعية قاطعة".