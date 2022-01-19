الرئيس الجزائري: الويل لمن اعتدى على بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء إن الاستدانة من الخارج ترهن سيادتنا وحرية قراراتنا، وحريتنا في الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، على رأسها الصحراء الغربية وفلسطين، والجزائر متجهة نحو نظام اقتصادي جديد، يرتكز على رأس المال النظيف".



وأضاف في الخطاب الذي ألقاه بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة الجزائرية: "هناك من تقلقه سيادتنا، لكننا سنواصل طريقنا بإرادة لا تلين، لتكون الجزائر في مكانتها المستحقة إقليمياً ودولياً، بسند جيشنا الوطني الشعبي، وعدم استدانة الجزائر من الخارج يزعج العديد من الأطراف".

وتابع "الجيش الجزائري جيش مسالم، لكنه يدافع عن الجزائر بشراسة، فالويل لمن اعتدى على الجزائر".

وجدد تبون في كلمته تأكيد أنه "لا ديمقراطية مع دولة ضعيفة، ضعفا يُحفز الفوضى ومجبرة على التنازل عن المبادئ".