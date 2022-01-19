السعودية.. الصحة توضح الإجراءات المتبعة في حال مخالطة مصاب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أوضحت وزارة الصحة السعودية ماهية الإجراءات المتبعة في حال مخالطة مصاب كورونا.



وبيّنت أن (المحصن) في حال مخالطته لمصاب كورونا ولم تظهر عليه أي أعراض فلا يلزمه الفحص ولا الحجر.

أما في حال ظهور أعراض شديدة كالكحة وارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس عليه التوجه حينها لعيادات تطمن، أما في حال ظهور أعراض خفيفة فعليه أن يقوم بالفحص المنزلي والإتصال على 937 لأخذ التوجيه اللازم.

وبالنسبة (لغير المحصن) إذا خالط مصابا بكورونا وظهرت عليه أعراض فينبغي التوجه مباشرة لعيادات تطمن، وفقا لصحيفة الوطن .

وفي حال عدم ظهور أعراض فينبغي عليه حجر نفسه والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتوجه في اليوم الخامس بعد المخالطة لأحد مراكز تأكد لعمل مسحة كورونا وإن كان مصابا فينبغي عليه الحجر المنزلي للفترة المحددة واستكمال التحصين وفي حال كانت النتيجة سلبية فعليه المبادرة باستكمال التحصين.