ضبط كيلو من مخدر "القات" مع راكب قادم من اليمن بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب كمية من نبات القات المخدر، أخافها موظف على جسده فور وصوله من اليمن، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

قام محمد حفظي نائب مدير الجمرك بتشكيل لجنة من محمود سليمان مدير الحركة وسامح أبو زيد مأمور الجمرك لتفتيش حقائب أحد موظفي الطائرة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة اليمنية، رحلة رقم 606، والذى يحمل حقيبتين كبيرتين وأخرى صغيرة، وتفتيشه ذاتيا، تبين وجود 4 أكياس بها 994 جراما من نبات القات المخدر مخبأة على جسده.

قرر زكريا حسب الله، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الركاب بالمبنى رقم 1 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.​