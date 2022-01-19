روسيا ترد على تصريح أمريكي حول نشر سلاح نووي في بيلاروس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 4 دقائق

رد عدد من المسؤولين في موسكو على تصريح لوزارة الخارجية الأمريكية، مفاده أن تغيير دستور بيلاروس يمكن أن يؤدي إلى نشر قوات نووية روسية هناك.

وقال فلاديمير جباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد، إن موسكو ومينسك لا تتفاوضان على نشر القوات النووية الروسية على أراضي بيلاروس.

وأضاف جباروف: “اقترح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بالفعل، أن يتم عند الضرورة، نشر قوات نووية روسية على أراضي بلاده. لكن، على حد علمي، لم تتجاوز الأمور الحديث، ولا توجد مفاوضات حول ذلك”.

وأشار السناتور جباروف إلى أن روسيا وبيلاروس دولتان ذات سيادة مطلقة ولهما الحق في اتخاذ أي قرارات لضمان أمنهما.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الاتحاد قسطنطين كوساتشيف، إن سكان بيلاروس فقط، يمكنهم تحديد محتوى التغييرات المستقبلية لدستور بلادهم، بما في ذلك تلك التي تؤثر على القدرة الأمنية والدفاعية.

وأضاف: “تبقى العملية الدستورية في بيلاروس، من الشؤون الداخلية لهذا البلد. ويمكن لمواطني هذا البلد فقط تحديد محتوى التعديلات المستقبلية، بما في ذلك التعديلات التي تمس الأمن والدفاع في بيلاروس. وفي هذا الوضع، لا يجوز ظهور أي ضغوط خارجية، وهو ما يحاول الأمريكيون القيام به الآن، ويجب إظهار احترام للحقوق الدستورية للمواطنين البيلاروس”.

وشدد على أن “أي اتفاقيات لاحقة بين روسيا وبيلاروس، هي أمور تخص الدولتين حصرا، بغض النظر عن تعليقات الدول الثالثة”.

وأشار البرلماني الروسي، إلى أن الولايات المتحدة بالذات تنشر الأسلحة النووية في أوروبا (حوالي 150 قطعة على الأقل في ستة بلدان).